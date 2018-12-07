بسبب تواصل احتجاجاتهم.. الاستخبارات الإيرانية تطارد عمال الأحواز وتهدد باعتقالهم

2018/12/07 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية باستدعاء وزارة الاستخبارات 10 من عمال المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ بمدينة الأحواز (جنوب)، بعد مواصلة احتجاجهم على سوء أوضاعهم المعيشية وتأخر صرف رواتبهم.

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