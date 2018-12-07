القبض على عصابة متخصصة في تزوير العملة الأمريكية في نينوى

2018/12/07 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عصابة مكون من ثلاثة افراد متخصصة بتزوير العملة الامريكية فئة 100 دولار.

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