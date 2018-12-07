جلسة البرلمان ليوم غد تخلو من التصويت على الكابينة الوزارية

2018/12/07 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ، اليوم الجمعة، ان جلسة البرلمان غدا تخلو من التصويت على الكابينة الوزارية.وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان”جدول اعمال جلسة الغد يتضمن إستكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وطرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين […]

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