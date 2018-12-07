2018/12/07 | 20:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو..
نشرة اخبار| الخامسة|2018/12/7
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار| الخامسة|2018/12/7) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نشرة اخبار| الخامسة|2018/12/7
مصدر الفيديو: kirOTu7q67Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار| الخامسة|2018/12/7) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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