تحالف الإصلاح والإعمار| عبد المهدي والـ14 وزير جاؤوا بالتوافق واعتراضنا بجلسة الثلاثاء كان دستوريا

2018/12/07 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ تحالفُ الإصلاحِ والإعمار، اَن رئيسَ مجلسِ الوزراء عادل عبد المهدي والوزاراتِ الاربعَ عشرةَ جاءتْ وفقَ التفاهمِ والتوافق، مشيرا إلى اَن الاعتراضَ الذي حصل بجلسةِ

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