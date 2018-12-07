بالفيديو: البصريون يحتجون بالسترات الصفراء... فهل ستستيقظ مشاعر الفاسدين؟

2018/12/07 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خطى المتظاهرين في باريس، ظهر المحتجون البصريون في سترات صفراء للفت انتباه المسؤولين الذين تنصّلوا عن عهودهم التي قطعوها لهم لتلبية مطالبهم بتوفير الخدمات.وتجمّع المحتجون في مناطق المعقل، الزبير، أم قصر وشط العرب، حيث اعتصموا قرب مقرات شركات نفطية ومكاتب حكومية عدة، مرتدين سترات صفراء.

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