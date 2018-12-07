انتهاء اجتماع أوبك وحلفائها بالاتفاق على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً

2018/12/07 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، الجمعة، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في 2019، وهو ما يمثل نحو 1 بالمائة من الإنتاج العالمي.وأفاد موفد شبكة رووداو الإعلامية إلى فيينا، زنار شينو، بأن اجتماع "أوبك" انتهى بالموافقة على خفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً، بينما وافق الحلفاء الآخرون من غير الأعضاء بالمنظمة، بينهم روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، وبذلك يكون إجمالي الخفض للجانبين 1.2 مليون برميل يومياً.وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي في كلمة له: "المباحثات كانت إيجابية وتم الاتفاق على خفض إنتاج النفط"، مبيناً: "نعمل في عام 2019 على تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة من النفط وأسعارها ولدينا علاقات جيدة مع الدول غير الأعضاء في أوبك".وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك إن "القرارات ستكون بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف"، مبيناً أن "انخفاض أسعار النفط يحتم علينا اتخاذ إجراءات جديدة".ومضى بالقول إنه "يمكن أن تتمخض الجهود عن نتائج جيدة"، مشيراً إلى أنه "سيكون هناك المزيد من التنسيق بين الدول المنتجة للنفط في المستقبل، ولا بد من استقرار أسعار النفط".بدوره، قال وزير النفط السعودي، خالد الفالح: "نحن نراقب أسعار النفط، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة حيال كمية خفض الإنتاج من النفط ونحن نريد تقليل العرض والطلب".من جهته، قال مدير العلاقات في أوبك: "ينبغي إعادة تنظيم العلاقات بين الدول الأعضاء في أوبك"، مشيراً إلى "عقد اجتماع آخر في آب 2019".ويأتي اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين بخفض الإنتاج، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، للمنظمة إلى الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة العام المقبل. وجرى التوصل إلى الاتفاق، بعد إعفاء إيران، من تقليص إنتاجها بسبب العقوبات الأمريكية، التي قللت بحدة من شحناتها النفطية.وبحلول الساعة (13:30 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم فبراير/ شباط بنسبة 4.78 بالمائة أو ما يعادل 2.87 دولاراً إلى 62.93 دولاراً للبرميل، وفي نفس الاتجاه، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس"، تسليم يناير/ كانون ثاني 2019، بنسبة 4.27 بالمائة أو ما يعادل 2.20 دولارا، إلى 53.69 دولارا للبرميل. وانطلقت اجتماعات وزراء "أوبك"، بالإضافة إلى المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، أمس الخميس، في العاصمة النمساوية فيينا. وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يومياً، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتباراً من يوليو/ تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/كانون أول 2018.

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