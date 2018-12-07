2018/12/07 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشائر العربية في المتنازع عليها ترحب بقصف الـ"pkk" في جبل سنجار: فيهم مرتزقة

بغداد/..



أعلن مزاحم الحويت المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بقصف لـ"pkk" في جبل سنجار.

وقال الحويت، لـ"عين العراق نيوز"، اننا "نرحب بقصف مقرات وانفاق قوات حزب العمال الكردستاني pkk في جبل سنجار من قبل الحكومة التركية"، مبينا ان "قوات pkk والفصائل التابعة لها جلبت الى قضاء سنجار مرتزقة من الجنسيات الأجنبية والعربية وهناك من ضمن المرتزقة ايرانيين واتراك من جنسين من النساء و الرجال أتوا من جبال قنديل ودوّل اخرى واليوم نحن نرى مايحصل في قضاء سنجار من عمليات تخريب و حفر انفاق وفتح معسكرات تدريب الاطفال أعمارهم من 18 عشر سنة فما دون في جبل سنجار".

وأضاف ان "ماتقوم به قوات pkk تشبه عمليات تنظيم داعش واليوم نحن نرى ان قوات pkk منظمة ارهابية متحالفة مع تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الاخرى وهناك عناصر من اهالي سنة وهم منتمين الى صفوف pkk هدفهم الهرب من الفقر والجوع".

وتابع المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها اننا "نطالب بخروج قوات pkk من سنجار و اذا لم تخرج فسنطالب الحكومة التركية بقصف مقراتهم و إنفاقهم في قضاء سنجار وجبل سنجار ونحن لدينا معلومات عن توجد قوات pkk في سنجار ولم تنفذ الاتفاقية بين الحكومة العراقية و قوات pkk الذي تم التفاق عليه في تاريخ 3/04/2018 ولم يتم تنفيذ الاتفاقية من قبل قوات pkk في سنجار وهم حاليا متواجدون في جبل سنجار وتم تعزيز قواتهم من المرتزقة الإيرانيين والترك و منجنسيات عربية واجنبية من النساء و الرجال ونحن نرحب بقصف مقراتهم و إنفاقهم في جبل سنجار من قبل الحكومة التركية".

وأكد الحويت "نطالب بخروجهم من قضاء سنجار كونهم منظمة ارهابية وتتعامل في قضاء سنجار مثلما يعامل تنظيم داعش المجرم وهم يتعاملون في قضاء سنجار و يحسبون انفسهم اصحاب الارض ولهم دور كبير باشعال نار الفتنة في سنجار و خاصة عندما ذهبت حكومة سنجار المحلية بقيادة قائم مقام قضاء سنجار محما خليل وتم اجبار الموطنين على انشاء تظاهرات ضد عودة الحكومة المحلية الى سنجار حيث جلبت قوات pkk، المليشيات المرتزقة من العرب من سوريا والمناطق التابعة الى قضاء سنجار وبعاج الى التظاهرات".انتهى5

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