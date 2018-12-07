انتقام امرأة: كيف عاقبت حنان الفتلاوي “البناء”.. وأي منصب سينقذ مستقبلها السياسي؟

2018/12/07 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تسببت الاستدارة التي قامت بها كتلة “إرادة” البرلمانية في الجلسة التي كان من المقرر ان يمرر خلالها مرشحو الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مساء الثلاثاء (4 كانون الأول 2018)، في تغيير حاسم بميزان القوى بين التحالفين المتنافسين (الاصلاح والبناء)، فيما يقول نواب حضروا الجلسة، إن الاستدارة – التي قامت […]

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