2018/12/07 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..غازي : الشارع مستاء من الكتل السياسية والخلافات القائمة داخل البرلمان

مصدر الفيديو: NpOiZ9j6P10

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