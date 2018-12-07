الكرخ يهزم الكهرباء في دوري كرة السلة

2018/12/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:تغلب فريق الكرخ لكرة السلة، اليوم الجمعة، على نظيره الكهرباء ضمن الدور الثامن للمرحلة الاولى من الدوري الممتاز.حيث أقيمت المباراة على قاعة ملعب الشعب وسط اجواء رائعة بحضور الجماهير، والتي انتهت لصالح الكرخ على حساب الكهرباء بنتيجة 77/ 79.

وفي ذات الجولة تغلب فريق الحلة على الخطوط بنتيجة 81/ 86.يشار الى ان اتحاد كرة السلة قرر في وقت سابق من اليوم، تأجيل مباراة فريقي الشرطة والميناء من يوم غد السبت، الى 17 من الشهر الجاري.

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