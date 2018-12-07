أبرزهم ابو تريكة ورونالدو وميسي.. نجوم تركوا بصمة تاريخية بمونديال الأندية

2018/12/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيام قليلة تفصل جماهير كرة القدم عن انطلاق النسخة الـ15 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بدولة الإمارات.وتقام البطولة من 12 وحتى 22 ديسمبر

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