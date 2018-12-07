روب هولدينج يغيب تسعة أشهرعن آرسنال

2018/12/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، غياب المدافع روب هولدينج لمدة تصل إلى تسعة أشهر، لأنه يحتاج للخضوع لعملية جراحية بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي.وتعرض هولدينج

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