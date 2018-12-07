وفاة فتاة بالسادسة عشر من عمرها جراء السيول التي تجتاح السليمانية

2018/12/07 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أودت موجة السيول الجارفة التي تجتاح مناطق واسعة في اقليم كردستان، الجمعة، بحياة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، فيما توقفت حركة المواطنين بين السليمانية وإدارة كرميان جراء انهيار جزء كبير من جسر رئيسي يربط بينهما.

وقال مصدر مطلع في فرق الدفاع المدني بناحية سنكاو التابعة لمحافظة السليمانية اليوم 7 كانون الاول 2018 إن "فتاة في قرية كولة، تبلغ من العمر 16 عاما توفيت جراء السيول التي اجتاحت المنطقة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني سارعت بانتشال جثتها وتم إرسالها إلى مستشفى سنكاو العام.

من جهتها اعلنت مديرية شرطة السليمانية في بيان لها اليوم أن "عائلة الفتاة قدمت إلى منطقة سنكاو، من المناطق الجنوبية من العراق بهدف رعي الاغنام".

في هذه الاثناء أدت موجة السيول والفيضانات إلى انهيار جزء كبير من الجسر الرابط بين مركز محافظة السليمانية وقضاء كلار ضمن حدود إدارة كرميان.

وقال قائممقام قضاء دربنديخان ناصح ملا حسن في تصريح خاص لديجيتال ميديا إن آر تي اليوم 7 كانون الاول 2018 إن "جسر ( قطران) الواقع بين قضاءي كلار ودربنديخان، إنهار جزء كبير منه جراء السيول القوية التي اجتاحت المنطقة".

وأضاف أن الجهات المعنية قامت بإغلاق الجسر لوجود مخاطر انهياره بشكل كامل، مشيرا إلى أن بوسع المواطنين استخدام الطرق الفرعية الاخرى لغرض التنقل.

وشهدت مناطق واسعة من العراق واقليم كردستان خلال الايام الماضية موجة قوية من الامطار والفيضانات ادت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف المواطنين.

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