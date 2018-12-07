2018/12/07 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة في منطقة "گـرمیان" التابعة لإقليم كوردستان يوم الجمعة ان السيول الجارفة جراء هطول الامطار بغزارة جرفت جسرا للسير يربط قضاء كلار ودربنديخان في السليمانية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان الامطار الغزيرة المتساقطة، والسيول الجارفة تسببت بتدمير جسر "قتركه" بين مديني كلار ودبرنديخان.

واشار البيان ان مفارز مديرية مرور "گـرمیان" وجهة السائقين الى ان يسلكوا طريق "بمو".

من جهتها اعلنت ادارة منطقة "گـرمیان" انه وبسبب السيول الجارفة العالية فان جسر "دردوين" قرب سيطرة "بني خيلان" في حدود قضاء دربنديخان والذي هو الطريق الرئيس الرابط بين محافظة السليمانية و"گـرمیان" قد انهار.

ودعت الادارة في بيانها المواطنين والسائقين الى ان يسلكوا طريق قرية "ژالە ناو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور في السليمانية تعلن عن انجراف جسرين في المحافظة بسبب والسيول) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور في السليمانية تعلن عن انجراف جسرين في المحافظة بسبب والسيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).