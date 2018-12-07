جدول اعمال جلسة الغد تخلو من التصويت على استكمال الكابينة الوزارية

2018/12/07 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـــدورة النيابيـــة الرابعـة السنـة التشريعية الاولــى الفصـــل التشريعـــي الاول مسودة ليست للنشر (خاصة برئاسة المجلس)جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (18)السبت 8 / كانون الاول/ 2018 ‫ (قــــــراءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم)‬‫ ‬ اولاً: استكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.ثانيا: طرح موضوع عام للمناقشة بحضور ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين وممثل الحكومة بخصوص غرق مخيمات النازحين تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحدة بعد الظهر. رئاسة مجلس النواب

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