استقالة شبه جماعية لادارة الديوانية

2018/12/07 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..قدمت الهيئة الادارية لنادي الديوانية، اليوم الجمعة، عن استقالة اعضاء الهيئة الادارية للنادي على خلفية هزيمة الفريق الكروي امام الشرطة.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “نادي الديوانية يعلن عبر صفحته الرسمية عن اقالة شبه جماعية لإدارة نادي الديوانية بعد تعرض فريقها الكروي لخسارة مذلة أمام الشرطة اليوم”.[…]

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