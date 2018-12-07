2018/12/07 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..مناطق جنوب الموصل تشكو العطش

مصدر الفيديو: wLArnqdGRag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناطق جنوب الموصل تشكو العطش) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناطق جنوب الموصل تشكو العطش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).