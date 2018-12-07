منظمات أممية أنسانية تواصل جهودها لإعادة تأهيل البيوت المدمرة في الموصل – تقرير

2018/12/07 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر جهود المنظمات الأممية الانسانية والجهات الحكومية لإعادة اعمار ما دمرته الحرب في مدينة الموصل بما يضمن إعادة تأهيل جميع المناطق المتضررة.

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