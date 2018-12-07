إجرام بابل تعتقل متهما بجريمة سرقة

2018/12/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الجمعة، أن مفارز قسم مكافحة الاجرام التابع لها اعتقلت متهما بجريمة السرقة شمالي المحافظة.

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