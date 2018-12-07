الجوية يتعثر أمام النجف والشرطة يكتسح الديوانية ويتصدر الدوري

2018/12/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]خطف فريق النجف تعادلا مثيرا من القوة الجوية، 1-1، في مباراتهما اليوم الجمعة، على ملعب الشعب الدولي، في الجولة 11 من الدوري الممتاز.سجل هدفي اللقاء، علاء الشبلي للنجف في الدقيقة 80، وتعادل أمجد راضي للقوة الجوية في الدقيقة 85.وفرط القوة الجوية في الصدارة لمصلحة الشرطة، بعد أن رفع رصيده للنقطة 23، فيما ارتقى النجف مركزين ليصبح في المركز 18 برصيد 8 نقاط.نجح النجف في غلق المنطقة الخلفية طيلة دقائق الشوط الأول، رغم الهجمات التي ضاعت من لاعبي الفريق، الذي عانى من غياب لاعبه المميز علي حصني للإصابة.وأهدر مهاجمو فريق القوة الجوية، ما سنح لهم من الفرص، عبر عماد محسن وحمادي أحمد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.في الشوط الثاني، حافظ النجف على تماسك خطه الخلفي، واعتمد على الهجوم المرتد واستغل الفرصة التي سنحت له في الدقيقة 80، عبر المحترف السوري علاء الشبلي، الذي استغل قلة تركيز الخط الخلفي للقوة الجوية ليدخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الأول في المباراة.وتعرض لاعب النجف كرار عامر للطرد، ما صعب المهمة على الفريق، الذي استقبل هدف التعادل برأسية من اللاعب أمجد راضي، في الدقيقة 85، ليكسب كل منهما نقطة بانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي.وبذات الجولة مزق فريق الشرطة شباك ضيفه الديوانية بأكبر نتيجة في الموسم الحالي حتى الآن، بفوزه 7-1، في مباراتهما اليوم الجمعة، في ملعب الإدارة المحلية في الديوانية.رغم تقدم الديوانية بنتيجة المباراة في الدقيقة 5، بواسطة اللاعب سيف طاهر، إلا أن الشرطة عادل النتيجة بعد دقيقة واحدة عبر المحترف السنغالي الحسن ديالو، وعزز النتيجة لاعب الشرطة المعتق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 26، لينهي الشوط الأول الشرطة متقدما 2-1.في الشوط الثاني، وعند الدقيقية 60 سجل الحسن ديالو الهدف الثالث، أما الهدف الرابع فكان من نصيب اللاعب عمار عبد الحسين في الدقيقة 63، وتمكن الحسن ديالو من تحقيق الهاتريك الشخصي والخامس للشرطة في الدقيقة 78، وأحرز علاء عبد الزهرة هدفين متتاليين في الدقيقتين 85 و92 ليسجل هاتريك شخصي هو الآخر.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 24 في الصدارة مؤقتا، فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 8 في المركز 18.

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