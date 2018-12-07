2018/12/07 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو..
#العراق_اليوم - نشرة يوم الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر 2018
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #العراق_اليوم - نشرة يوم الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر 2018) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#العراق_اليوم - نشرة يوم الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر 2018
مصدر الفيديو: b7ITCQLYYY0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #العراق_اليوم - نشرة يوم الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر 2018) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #العراق_اليوم - نشرة يوم الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).