2018/12/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تفيد التوقعات الجوية هذه الفترة إلى أن حالة مطرية جديدة مصحوبة بالثلوج تعود إلى المنطقة يوم الأربعاء القادم.جاء ذلك في تدوينة للمتنبىء الجوي أبو أحمد عيايدة، على صفحة في فيسبوك وجائت التوقعات الجوية في المنطقة، مشيرا إلى أنه سينشر تفاصيل إضافية عن الحالة في وقتها.واضح المتنبئ الجوي إلى استمرار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام التوقعات الجوية للموجة المصحوبة بالثلوج في العراق شاهد التفاصيل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هام التوقعات الجوية للموجة المصحوبة بالثلوج في العراق شاهد التفاصيل) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هام التوقعات الجوية للموجة المصحوبة بالثلوج في العراق شاهد التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).