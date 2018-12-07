2018/12/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البث المباشر لمباراة يوفنتوس وانتر

مباراة يوفنتوس وانتر مباشر على beIN SPORTS

التشكيلتان المتوقعتان:

يوفنتوس: تشيزني -كانسيلو - بونوتشي -كيليني- دي تشيليو-بنتاكور-بيانيتش- ماتويدي -ديبالا-ماندزوكيتش-رونالدو.

انتر: هاندنوفيتش-دامبروزيو- دي فريج- شكرينيار-اسامواه -فيسينو- بروزوفيتش- خواو ماريو- بوليتانو- ايكاردي -بيريسيتش.

الحكم ماسيميليانو ايراتي سيتولى ادارة ديربي ايطاليا

يستضيف يوفنتوس غريمه إنتر ميلان في قمة المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي وعينه على مواصلة الابتعاد بالصدارة والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، في حين يطمح إنتر إلى الفوز للإبقاء على آماله محلياً قبل المواجهة الحاسمة أمام أيندهوفن الهولندي في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر

مباراة "ديربي إيطاليا" بين يوفنتوس وضيفه إنتر ميلان تشاهدونها الجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر

مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر على beIN SPORTS HD4.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وانتر على الانترنت تجدونه بجودة عالية ودون تقطيع عبر beIN CONNECT.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر - البث المباشر) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر - البث المباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).