2018/12/07 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اعتبر اليوم مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، الجمعة، يوم غد السبت موعد متمم لشهر ربيع الاول، وان الاحد هو غرة شهر ربيع الاخر، للعام الهجري 1440 هـ.وذكر المكتب في بيان اليوم 7 كانون الاول 2018، أن مكتب السيستاني في مدينة النجف يعلن ان يوم غدٍ السبت هو المُتمم لشهر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام السيستاني يحدد أول أيام ربيع الآخر شاهد متى صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هام السيستاني يحدد أول أيام ربيع الآخر شاهد متى) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هام السيستاني يحدد أول أيام ربيع الآخر شاهد متى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).