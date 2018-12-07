الشرطة الفرنسية تعلن إضرابا مفتوحا وتدعم

2018/12/07 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال نقيب الشرطة أليكساندر لانغولا, في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن" إفراد الشرطة لن ينظموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها "السترات الصفراء" لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم". وأضاف، لانغولا، ان" الدولة تتعامل مع معظم أفراد الشرطة كالحيوانات، إن ساعات العمل طويلة جدا دون انقطاع، مبيناً انهم قد يرسلون في غيابنا أشخاصا ليست لديهم كفاءة في التعامل مع المحتجين". وأشار إلى انه" سنسير في الاحتجاجات رافعين يافطاتنا بهدف التعبير عن دعمنا للمطالبات بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، ولأي شرطي يستجيب للإضراب عن العمل الحق في الانضمام إلى زملائه أثناء الاحتجاجات". انتهى..م.ر

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