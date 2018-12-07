2018/12/07 | 21:43
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المناطق المنكوبة في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المناطق المنكوبة في العراق
كارتات فيديوية
المناطق المنكوبة في العراق
الجمعة 7 ديسمبر 2018 - 21:04
المناطق المنكوبة في العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المناطق المنكوبة في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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