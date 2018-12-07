2018/12/07 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أن" الضمير العالمي أسقط المشروع الأمريكي في الجمعية العامة في الأمم المتحدة ضد حركة حماس ومقاومة الشعب الفلسطيني".

وقال هنيئة، في تصريح صحفي، أن" ما دار في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة يرجع إلى وقوف أغلبية الدول مع الحق الفلسطيني بما فيه حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والخلاص منه. وأضاف هنية، أن" هذه سابقة هي الأولى التي تحاول فيها أمريكا انتزاع قرار يدين المقاومة المشروعة"، مثنيا على جميع الدول التي اتخذت موقفاً مبدئياً ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسياسته العدوانية، ورفضت روايته الكاذبة، وتحدت الإدارة المنحازة". وعد، هنيئة، ان" هذا الانجاز مهم للغاية بالنسبة لشعبنا الفلسطيني بجميع مكوناته ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي انحازت إلى القيم والأعراف وصوتت ضد القرار"، مؤكدا، ان" ما حصل في هذا المجال يؤشر إلى أن الهم الوطني قادر على توحيد شعبنا في مواجهة التحديات". وكانت الجمعية العامة صوتت، الخميس، لمصلحة ضرورة حصول قرار واشنطن بإدانة "حماس" على غالبية ثلثي أصوات الجمعية، لاعتماده". انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنية: جمعية الأمم المتحدة أسقطت مشروع واشنطن ضد حماس ومقاومة الشعب الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هنية: جمعية الأمم المتحدة أسقطت مشروع واشنطن ضد حماس ومقاومة الشعب الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).