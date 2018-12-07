خسائر بشرية ومادية جراء سيول تجتاح إقليم كردستان العراق

2018/12/07 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر مطلع في فرق الدفاع المدني بناحية سنكاو التابعة لمحافظة السليمانية اليوم، إن "فتاة في قرية كولة، تبلغ من العمر 16 عاما توفيت جراء السيول التي اجتاحت المنطقة".وأضاف، أن "الفرق التابعة لهم سارعت بانتشال جثتها وتم إرسالها إلى مستشفى سنكاو العام.كما أدت موجة السيول والفيضانات إلى انهيار جزء كبير من الجسر الرابط بين مركز محافظة السليمانية وقضاء كلار ضمن حدود إدارة كرميان.وقال قائممقام قضاء دربنديخان ناصح ملا حسن في تصريح صحفي، إن "جسر ( قطران) الواقع بين قضاءي كلار ودربندخان، انهار جزء كبير منه جراء السيول القوية التي اجتاحت المنطقة".وأضاف أن الجهات المعنية قامت بإغلاق الجسر لوجود مخاطر انهياره بشكل كامل، مشيرا إلى أن بوسع المواطنين استخدام الطرق الفرعية الاخرى لغرض التنقل.وشهدت مناطق واسعة من العراق واقليم كردستان خلال الايام الماضية موجة قوية من الامطار والفيضانات ادت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف المواطنين.انتهى.ص.هـ.ح.

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