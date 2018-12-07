2018/12/07 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار، فرات التميمي، عن تعرضه للسرقة داخل قاعة مجلس النواب، فيما طالب بتفعيل كاميرات لمنع حالات السرقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو| نائب يتعرض للسرقة داخل مجلس النواب.. ويطالب بتفعيل كاميرات المراقبة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو| نائب يتعرض للسرقة داخل مجلس النواب.. ويطالب بتفعيل كاميرات المراقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).