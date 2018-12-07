بالصور.. انهيار جسر بين السليمانية وكلار بفعل السيول

2018/12/07 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس انهار جسر “قتركة” الرابط بين مدينة كلار ودربنديخان في محافظة السليمانية, إثر السيول الجارفة نتيجة الامطار.واظهرت صور حصل عليها “ناس” اليوم (7 كانون الاول 2018), انهيار الجسر, فيما دعت مديرية مرور كَرميان السائقين بان يسلكوا طريق “بمو”, بسبب انهيار جسر قتركه بين مديني كلار ودبرنديخان, بفعل الامطار والسيول الجارفة.وفي وقت […]

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