الشرطة الفرنسية تعلن إضرابا مفتوحا دعما لاصحاب “السترات الصفراء”

2018/12/07 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية, الجمعة، إضرابا مفتوحا يبدأ غدا السبت تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة “السترات الصفراء”، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 نوفمبر.وقال نقيب الشرطة ألكساندر لانغولا لوكالة “نوفوستي” الروسية، بأن “افراد الشرطة لن ينظموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها (السترات الصفراء) لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم.وقال […]

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