عماد عودة يقدم استقالته من تدريب نادي اربيل

2018/12/07 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادقدم مدرب نادي اربيل ، عماد عودة، استقالته وعدم اكمال مشواره مع الفريق خلال منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

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