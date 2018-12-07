2018/12/07 | 21:54

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تشهد فرنسا توترا شديدا اليوم الجمعة، عشية تظاهرات جديدة لـ "السترات الصفراء" تثير مخاوف من تكرار أعمال العنف والشغب التي شهدتها باريس السبت الماضي، وهو

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