الشركات الأمريكية تُغلق 10 منصات للتنقيب عن النفط

2018/12/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بينما زادت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، تراجع منصات التنقيب عن النفط الأمريكية بمقدار 10 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم، لتصل إلى 877 منصة.

بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 9 منصات لتصل إلى 198 منصة خلال نفس الفترة.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 4.5% إلى 53.81 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 5% إلى 63.08 دولار للبرميل.

وخلال الفترة ذاتها، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير بنسبة 4.7% مسجلاً 4.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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