الرجاء يسقط في فخ الخسارة من الفتح الرباطي

2018/12/07 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر سقط الرجاء البيضاوي، في فخ الهزيمة بهدف نظيف امام الفتح الرباطي، في إطار مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المغربي.

وتعتبر هذه أولى مباريات الرجاء، عقب نهاية مشواره الأفريقي، بالتتويج ببطولة الكونفدرالية منذ أيام على حساب فيتا كلوب الكونغولي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الفتح الرباطي افتتح أهداف المباراة مبكراً في الدقيقة 18 عن طريق لاعبه كريم بنعريف.



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على عكس الشوط الأول، كان الشوط الثاني أكثر إثارة وشهدت في آخره محاولات كثيرة من لاعبي الرجاء لإدراك هدف التعادل ولكن دون فائدة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقة واحدة، حصل محمد السعيدي لاعب الفتح الرباطي على بطاقة حمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة الـ 13 في المركز السابع، وبفارق الأهداف عن سريع واد زم صاحب المركز السادس.

بينما يتجمد رصيد الرجاء عند النقطة التاسعة في المركز الرابع عشر، بعد لعب ست مباريات.





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