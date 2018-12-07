2018/12/07 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..جود البولاني: العراق يحتاج الى تحديد هويته السياسية..والدول منشغلة بتشكيل حكومتنا!!

مصدر الفيديو: ortnEphhAjA

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