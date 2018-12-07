2018/12/07 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أثار قبل ايام عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر خالد الجندي جدلا واسعا، بعد تصريحه بأن الأعضاء التناسلية ووظائفها ستختفي في الآخرة.وكشف الجندي في لقاء صحافي “لن تكون هناك علاقات جنسية في الجنة، بالمعنى المعروف لدينا، والجنة منزهة عن العلاقات الجنسية الموجودة في الدنيا”.وقابل نشطاء مواقع التواصل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لن تصدق بالفيديو تصريح لرجل دين عن الجنس في الجنة!! صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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