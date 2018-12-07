صنعت من الذهب.. اغلى شجرة عيد ميلاد بكلفة 2.3 مليون يورو (صور)

2018/12/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت المانيا على صنع اغلى شجرة عيد ميلاد في العالم بكلفة 2.3 مليون يورو.وبحسب ما تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فأن "الشجرة تتكون من 2018 قطعة ذهبية تعلوها نجمة براقة".وتابعوا ان "هذه القطع الذهبية صنعت على شكل قطع شوكولاته، حيث يبلغ وزن الشجرة 63 كيلو من الذهب الخالص، وطولها ثلاثة أمتار".

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