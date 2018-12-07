زنكنة : أنجزنا ما يحقق مصالح ايران والأوبك وقد تم استثناء ايران من خفض انتاج النفط

2018/12/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة بعد اجتماع الأوبك وانخفاض أسعار النفط بمقدار ٥ دولارات في البرميل : أنجزنا ما يحقق مصالح ايران والأوبك وقد تم استثناء ايران من خفض انتاج النفط

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