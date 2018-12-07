2018/12/07 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فريد اسسرد، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مستهل الاسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان الاسبوع المقبل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان الاسبوع المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).