مدير ناسا ينشر صوت الرياح في المريخ وينصح سماعها عبر الهيدفون

2018/12/07 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس كشف مدير الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، (ناسا)، جيم بريدنستين، اليوم الجمعة، عن اصوات الرياح على كوكب المريخ في فيديو نُشر على حسابه بتويتر وطالب من المستمعين ان ينصتوا لصوت الرياح في الفيديو بواسطة سماعات الرأس او مضخم الصوت.وجاء في تغرديته: BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars […]

