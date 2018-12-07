بعثة الامم المتحدة في العراق: البلد يحتاج الى حكم قوي وموحد

2018/12/07 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الجمعة، أن التحديات التي يواجهها العراق عميقة الجذور ولا يمكن معالجتها الا عن طريق حكم قوي وموحد.وقالت نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة أليس وولبول خلال حضورها في ندوة اقامها مركز الرافدين للحوار في النجف اليوم (7 كانون الاول 2018), انها “قدمت تقريرا […]

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