2018/12/07 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..الشاعر علي مطشر يستذكر الشاعر علي رشم وينفجر بالبكاء مو وكتة الملح يندفن جوة الكاع

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