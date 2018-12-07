2018/12/07 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية جددت قبل ايام منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية مطالبتها، الخميس، بالسماح للمراقبين الدوليين بتفتيش وزيارة الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة، المعتقلات بسجون السعودية ، للتأكد من سلامتهن وصحتهم ، في ظل تقارير تؤكد تعرضهن لامور وحشية وكشف تقرير للمنظمة، نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وتابعته اليوم الثامن أنه بينما نفت وزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خفايا واسرار مايحدث داخل السجون السعودية للنساء شاهد صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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