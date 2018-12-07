الاتحاد السكندري إلى ثمن نهائي كأس مصر بركلات الترجيح على حساب سموحة

2018/12/07 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر حسمت ركلات الترجيح، مباراة سموحة والاتحاد السكندري في إطار مباريات دور الـ 16 من كأس مصر، بعد فوز الاتحاد السكندري بنتيجة، 4/2.

وكان الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل السلبي، والذي استمر حتى الوقت الإضافي، في مباراة لم ترض آمال متابعيها.

الوقت الأصلي للقاء، كان هادئاً ولم يشهد أي خطورة من الجانبين، إلا على استحياء من جانب الاتحاد السكندري، ولكن أهدر بناهيني أكثر من فرصة محققة للتسجيل.



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لم يختلف الحال كثيراً في الأشواط الإضافية عن الوقت الأصلي، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب دون خطورة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

تقدم محمود عزت لتنفيذ الركلة الأولي لصالح سموحة، وينجح في وضعها في الشباك بعد متابعة جيدة من الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد.

وتقدم ديكوريه لتنفيذ الركلة الأولي، لزعيم الثغر ووضعها في الشباك بطريقة رائعة، وتمكن الهاني سليمان من التصدي للركلة الثانية لسموحة والتي قام بتنفيذها أحمد نبيل مانجا.

ونجح جدو في تنفيذ الركلة الرابعة للاتحاد السكندري، ليتأهل الاتحاد السكندري إلى ثمن نهائي البطولة، بعدما أضاع ياسر إبراهيم الركلة الرابعة لسموحة.

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