محافظة كوردية تصدر آلاف الاطنان من مادة الطحين سنويا للعراق

2018/12/07 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة محافظة كرماشان الفيلية في كوردستان إيران، ان المحافظة تصدر ما لا يقل عن 24 الف طن من مادة الطحين سنويا الى العراق.

وقال رئيس غرفة تجارة محافظة كرماشان كيوان كاشفي، إن العراق يستورد ما معدله مليوني طن من مادة الطحين سنويا حصة ايران منها 320 الفا، و فيها 24 طنا من كرماشان.

واضاف ان كرماشان تمتلك 14 معمل طحين بقدرة انتاجية تصل الى 678 الف طن سنويا لذا فان معدل حصة المحافظة في تصدير هذه المادة الغذائية قليلة جدا خاصة ان كرماشان محافظة ملاصقة للعراق.

وتابع كاشفي ان العراق يشتري الطن الواحد من الطحين بـ290 دولارا امريكيا الامر الذي يشجع على زيادة معدل تصدير هذه المادة لذلك البلد.

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