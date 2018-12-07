إجرام بغداد تعلن القبض على 16 متهماً بينهم ايرانيان

2018/12/07 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على 16 متهماً، بينهم ايرانيان، في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن مفارزها القت “القبض على ١٦ متهماً بينهم ايرانيان مطلوبان وفق مذكرات قبض قضائية مختلفة صادرة من المحاكم المختصة في مناطق متفرقة من العاصمة”.

وأوضحت المديرية، أنه “تم القاء القبض ايضاً على متهم لقيامه (بقتل شخص) في منطقة الدورة، بالإضافة الى متهمين (٢) من افراد العصابة الايرانيين الجنسية لقيامهم بسرقة محل صيرفة وسرقة مبلغ من المال قدره (٦٠ الف دولار امريكي ) في منطقة الكاظمية”.

ولفتت الى “القبض على متهمين (٢) مطلوبين وفق المادة (٤ ارهاب) في مناطق حي العامل والاعظمية، ومتهم آخر لقيامه بعدة سرقات مختلفة ومتعددة للدور السكنية والمحلات التجارية في منطقة البياع، بالإضافة الى القبض على متهم لقيامه بعدة سرقات متعددة للحقائب النسائية في منطقة باب الشيخ”.

وأشارت الى “القبض على متهم مطلوب بقضية سرقة مبلغ من المال قدره (٧٠ مليون دينار عراقي) من داخل شركة للمشروبات الغازية في منطقة الشعب، ومتهم آخر لحيازته مصوغات ذهبية مسروقة من شخص في منطقة المنصور، ومتهم ثالث لقيامه بسرقة مواد مختلفة من داخل دار في منطقة حي الخضراء، ورابع لقيامه (بتسليب دراجة) من شخص في منطقة بغداد الجديدة”.

وتابعت المديرية في بيانها، أن مفارزها القت القبض “على متهمين (٢) من سراق الدراجات النارية في مناطق الكرادة وحسينية المعامل، ومتهم لقيامه بسرقة كارتات شحن من داخل محل تجاري في منطقة ابي غريب، وثالث لحيازته سلاح غير مرخص وهويات مزورة مختلفة في منطقة المدائن”.

وأكملت، أنه “تم القبض على متهم لحيازته مادة الكرستال المخدرة في منطقة الحبيبية، فضلاً عن القبض على متهم لحيازته عقود زواج مزورة في مدينة الصدر”.

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