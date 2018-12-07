أمريكا تحذّر روسيا من العبث بموقع يشتبه بتعرضه لهجوم كيماوي في حلب‎

2018/12/07 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا وسوريا، اليوم الجمعة، من العبث بموقع ما يشتبه بأنه تعرض لهجوم كيماوي في حلب بسوريا، الشهر الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية إنّها “تلقت معلومات تشير إلى أن عسكريين من روسيا وسوريا شاركوا فيما وصفته بهجوم بغاز مسيل للدموع”.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: “نحذّر روسيا والنظام من العبث بموقع الهجوم المشتبه به، ونحثهما على تأمين سلامة المفتشين المحايدين والمستقلين حتى يتسنى محاسبة المسؤولين”.

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