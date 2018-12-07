واع/ النجف تسجل حادثتي قتل ضحيتهما شابين

2018/12/07 | 23:10

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07/12/2018 22:51:00 PM | عدد القراءات : 13

واع/ مكتب النجف

أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف الاشرف، الجمعة، بأن مواطنين لقيا مصرعهما بحادثين منفصلين في النجف مساء اليوم.

وذكر المصدر لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) أن " الأجهزة الأمنية بمحافظة النجف الاشرف سجلت مصرع شابين اليوم بحادثين منفصلين"، لافتا إلى أن " الحادث الأول وقع في الحي العسكري بناحية المناذرة لشاب يبلغ من العمر 29 عاما نتيجة إصابته بطلق ناري بسبب مشاجرة وقعت معه".

وأوضح، أن "الحادث الثاني وقع بناحية القادسية لشاب يبلغ من العمر 22 عاما نتيجة تعرضه للطعن بآلة حادة بسبب مشاجرة وقعت مع احد افراد عائلته ".

وأضاف المصدر، أن" الأجهزة الأمنية طوقت أماكن الحوادث وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما فتحت تحقيقا موسع بالحادثين لمعرفة اسبابهما ".

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